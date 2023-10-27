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Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki unutulmayan bir dizeden ilham alınan ve hazırlanışı tam yedi yıl süren; Proje Direktörlüğü’nü Folkart Gallery Genel Koordinatörü Fahri Özdemir’in yaptığı sergi “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk” adını taşıyor.İSTANBUL (İGFA) - Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut SANCAK, Folkart’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi olarak yıllardır hazırlandıkları bu çok kıymetli serginin, Cumhuriyeti’mizin 100. Yılı’na bir saygı duruşunda bulunma ve Mustafa Kemal Atatürk’e minnet gösterme amacı taşıdığını belirtti.

Folkart Gallery “Karanlıkta Akan Bir Yıldız” adlı özel bir Atatürk sergisi açıyor. Yıllardır tamamlanması için büyük gayret gösterilen sergide, Büyük Dahi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan 150 adet yayımlanmamış fotoğrafıyla birlikte, Atatürk’ün kullandığı, bilinmeyen birçok obje de bulunuyor.

Bu objeler arasında Atatürk’ün sigara tabakaları, bastonu, kravatı gibi örnekler yer alıyor. Atatürk’ün bazı kişilere imzaladığı fotoğraflarla birlikte yerli ve yabancı fotoğrafçıların çektiği fotoğraflar, serginin dikkat çekici bölümünü oluşturuyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün özel yazışmalarının orjinalleri, el yazması mektupları, madalyalar, en kritik anlardaki telgrafları, serginin bir başka dikkat çekici unsurları arasında. Sergide, Atatürk’ün kendi el yazmaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektubu, Atatürk ile ilgili dönem afişleri, belgeler ve birçok dönemsel gazete ve dergi örnekleri, yüz yıl önce kullanılan Cumhuriyet ve Atatürk için üretilmiş çok özel objeler yer alıyor.

ATATÜRK’E MİNNET GÖSTERMEK

Sergi için bir basın lansmanı yapıldı. Sunuculuğunu ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan’ın yaptığı etkinlikte konuşanFolkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, uzun yıllardır yaptıkları çalışmalar, katıldıkları müzayede ve benzeri girişimler neticesinde, Türkiye’nin en önemli Atatürk Koleksiyonu’na sahip olduklarını ve bununla gurur duyduklarını söyledi. Mesut Sancak, çok büyük emek verilerek hazırlanan “Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk”adlıbu serginin, Cumhuriyeti’mizin 100. Yılına büyük bir saygı duruşunda bulunmak ve Atatürk’e minnet göstermek olduğunu dile getirdi.