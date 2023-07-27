Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü, hem Başkenti temsil edeceği Şampiyonlar Ligi’nin hem de yeni sezonun hazırlıklarına başladı.ANKARA ((İGFA) - Futbolu kadınlara sevdiren ve elde ettikleri başarılarla adını tüm Türkiye’ye duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nin 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde Başkenti temsil etme hakkı kazanan FOMGET; hem Avrupa’da hem de ligde başarılı bir sezon geçirerek kupayı kaldırmayı hedefliyor.

YENİ TRANSFERLERLE YEŞİL SAHAYA ÇIKTI

Cumhuriyetin 100. yılında şampiyonluk kupasını Başkente getiren FOMGET Kadın Futbol Takımı, yeni sezonda da Ankara’yı başarılı bir şekilde temsil etmek için hazırlıklarına başladı.

Yeni sezon için antrenmanlarını Yenikent Osmanlı Stadı’nda gerçekleştiren FOMGET’in yeni transferleri Medine Erkan, Dilan Yeşim Taşkın, Vusala Seyfaddinova, Beyza Kocatürk, Gabrielle Diane Viviner ve Marin Award da sahada takım arkadaşlarıyla birlikte ter dökmeye başladı.

“TARAFTARLARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN”

Avrupa’da ve Turkcell Kadınlar Futbol Ligi’nde başarı hedeflediklerini ve bu yolda taraftarlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden başarılı sporcular “Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmasın” diyerek şunları söyledi:

-Fahri Bayraktar (FOMGET Kadın Futbol Takımı Sportif Direktörü): ‘‘Yeni sezon hazırlıklarımıza başladık. Geçen seneki şampiyonluk ünvanımızı korumak ve UEFA’da tur atlamak istiyoruz.”

-Siyaset Asgarov (FOMGET Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü): “Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Bu sene de ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz.”

-Selda Akgöz (FOMGET Kadın Futbol Takımı Kaptanı): “Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Antrenmanlarımız gayet güzel geçiyor. Şampiyonlar Ligi’nde eleme turlarını geçerek gruplara kalmayı hedefliyoruz.”

-Armisa Kuc (FOMGET Kadın Futbol Takımı futbolcusu): “Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Şampiyonlar Ligi’ne hazırlanıyoruz. Çok iyi bir takımımız var ve Şampiyonlar Ligi’nde başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum.”

-Tuğba Karataş (FOMGET Kadın Futbol Takımı Futbolcusu): “Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Herkesin enerjisi çok yüksek ve sahayı çok özlemiş. Şampiyonlar Ligi’nde eleme maçlarını geçip daha da başarılı sonuçlar almayı planlıyoruz.’’