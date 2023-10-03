İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ford Otosan Gölcük Fabrikası’nı ziyaret ederek üretim merkezlerini yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bugün Ford Otosan Gölcük Fabrikasını ziyaret etti. Başkan Hürriyet, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ve Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Josephine M. Payne ile bir araya geldi. Özyurt, Başkan Hürriyet’e Ford Otosan ile ilgili genel bir sunum yaparken heyet daha sonra üretim merkezlerini gezdi.

Başkan Hürriyet; Başkan Yardımcıları Ünal Özmural ve Emirşah Torun ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Ahmet Doğan ile birlikte incelemelerde bulundu. Ziyarette konuşan Başkan Hürriyet, “Bütün araçlarımızı kiralamak yerine satın alabilmek için ciddi bir mücadele veriyoruz. Ford’un bu konuda bize ciddi bir desteği oldu. Kalan araçları da satın alabilmek için mücadelemiz devam edecek. Sizin bize sağladığınız ödeme koşulları da çok kıymetliydi. Bu konuda samimiyetle teşekkür ediyorum” dedi.