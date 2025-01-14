İklimlendirme sektörünün 60 yılına tanıklık eden Form Şirketler Grubu, 2024 yılında dolar bazında yüzde 15 büyüme kaydetti ve 161 milyon dolar ciro elde etti.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye iklimlendirme sektöründe 60 yıllık köklü geçmişe sahip Form Şirketler Grubu, 2024 yılında başarılı bir performans sergileyerek dolar bazında yaklaşık yüzde 15 büyüme ve 161 milyon dolar ciro elde etti. Bu büyümede, grubun güçlü bayi ve distribütör ağı, genişleyen ürün gamı ve sürdürülebilirlik stratejilerine olan bağlılığı önemli bir rol oynadı. Özellikle ihracatta elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Form Grup, toplam cirosunun yüzde 17’sini ihracattan elde etti. Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Avrupa gibi stratejik bölgelerde de güçlü iş ortaklıkları geliştirerek önemli bir ivme yakaladı.

2025 yılında dolar bazında %10 büyüme ile 177 milyon dolar ciro hedefleyen ve sürdürülebilirlik alanında ‘2030 yılına kadar karbon sıfır’ hedefiyle faaliyetlerini sürdüren grup; üretim tesislerinde şu anda yıllık elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor.

“2030 yılına kadar tüm firmalarımızda karbon nötr olmayı hedeflerken gelirimizin %2’sini Ar-Ge Çalışmalarımıza ayırıyoruz”

2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Form Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Korun, şu ifadeleri kullandı: "Form Şirketler Grubu olarak, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı hedeflerimizi somut adımlarla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda İzmir’deki fabrikamızda Ar-Ge merkezi olduk. Ar-Ge bütçesiyle mevcut cihazlarımızı geliştirmeye ve ısı pompası, klima santrali gibi konularda yeni ürünler tasarlamaya odaklanıyoruz. Mevcut fabrikamızı daha efektif kullanabilmek için önemli yatırımlar yaptık. Sürdürülebilirlik ve çevre konusundaki hedeflerimiz doğrultusunda 2024 yılında ilk karbon ayak izi raporumuzu yayınladık. 2030 yılına kadar ise karbon emisyonumuzu nötrlemeyi hedefliyoruz.”