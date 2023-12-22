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Fotoğraf Sanatçısı İlyas Göçmen ve Fotoğraf Sanatçısı Oyuncu, TFGK Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Kurucusu Barış Kerim Cesur Kırklareli’ne geliyorlar.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Üniversitesi'nde düzenlenecek programla 26-28 Aralık tarihlerinde Kırklareli’ye gelecek Göçmen ve Cesur burada fotoğraf çekimi gerçekleştirecek.

İlk olarak 26 Aralık’ta Rektörlük Binası Salonu'nda fotoğraf duayeni sanatçı İlyas Göçmen sahne alacak. Konuşmaların olacağı, gösteri sunumların gerçekleşeceği programda öğrenciler ve fotoğraf severler Göçmen ile buluşacaklar. Daha sonra 27 Aralık'ta da fotoğraf sanatçısı, oyuncu Barış Kerim Cesur sahne alarak gösteri ve panel programını gerçekleştirecek.

28 Aralık’ta üniversite Fotoğraf Kulübü başta olmak üzere GSB Gençlik Merkezleri'nin de ve fotoğraf severlerin katılımlarıyla Foto Safari etkinliği gerçekleştirilecek.

Aynı tarihte, Kırklareli merkezde Dingiloğlu Parkı'nda buluşularak Kırklareli sokaklarında fotoğraf çekimleri gerçekleştirilecek.

Etkinliğe halkın ve fotoğraf severlerin yoğun katılım göstermesi bekleniyor.