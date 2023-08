Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever işbirliği ile şehre kazandırılan 11’nci kütüphane olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı törenle açıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Bozantı Caddesi’nde hayata geçirilen Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Vali Vekili Dr. Abdullah Kalkan, AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, S. Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri’ye bir kütüphane daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Kayseri’yi kültürün ve eğitimin merkezi haline getirme yönünde gayret göstereceklerini dile getirdi. Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Öncelikle hayırseverimiz Attaroğlu Ailesi’ni tebrik ederek, sözlerime başlamak istiyorum. Kayseri’mizin bu güzel insanlarına böyle güzel bir hayırseverlik yakıştı. Kayseri’mizi alimler ve veliler şehri olarak hep tanımlarız. Davud El Kayseri’nin Osmanlı’nın eğitim politikasını oluşturduğunu ve bu anlamda da önem arz ettiğini bilmekteyiz. Bu açıdan ilmin önemini, okumanın önemini her ne kadar Kayseri’miz ticaretin merkezi olarak tanınsa da aynı zamanda da Ahi ahlakı ile eğitim gören ve tabi ki yapılan çalışmalarında adeta bir gönül insanlığı ile beraber olarak yol alma anlayışını da bilmekteyiz. Kayseri’mizde sizlerin başlatmış olduğu Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma felsefesini biz de bu dönemde sürdürmeye devam ediyoruz. Şu an itibariyle Kayseri’mizde merkezde 11 tane kütüphanemiz oluştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak adeta her semte bir kütüphane açtık. Ayrıca taşralardaki ilçelerimize de kütüphanelerimizi orada oluşturmak suretiyle yavrularımızı eğitimle ve imkanlarla buluşturma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Epeyce mesafe aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum.”

“KAYSERİ’Yİ KÜLTÜRÜN VE EĞİTİMİN MERKEZİ HALİNE GETİRME YÖNÜNDE HEP BİRLİKTE GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Gençlerin eğitimli, donanımlı olması için, kendilerini geliştirmeleri noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Büyükkılıç, “Sadece kütüphaneler şehri olarak nitelendirmeyip, aynı zamanda müzelerle ilgi çalışmalarla da yine sizin başlattığınız kalemizin içindeki de dahil olmak üzere Kayseri’mizi müzelerle de anılan şehir haline getirme yönünde gayretlerimizi sürdürmekteyiz. Kısacası Kayseri’yi kültürün ve eğitimin merkezi haline getirme yönünde çabamızı hep birlikte sizlerin önderliğinde yapmaktayız. Malumunuz 5 üniversitesi, yaklaşık 75 bin tane üniversite öğrencisi, 350 bin tane ortaöğrenimde gençliği olan, aynı zamanda KAYMEK bünyesinde yapılan çalışmalarla, milli eğitimle iş birliği halinde yaptığımız dayanışma içerisinde adeta her semte bir okul, bir kurs merkezi açarak, çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bizleri seven, güvenen evlatlarını kurslarımıza ve kütüphanelerimize gönderen ailelere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizin donanımlı, eğitimli olmasını sağlamak amacıyla sadece raflardaki kitap oluşan bir kütüphane mantığından öte kütüphanelerimizi hem zenginleştirmekteyiz, hem de dijital ortamda onlara hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda onların çaylarını ve çorbalarını da ihmal etmemekteyiz. Öte yandan çorbamızı ve çayımızı üniversite gençliğimize de sunmaktayız. Gençlerimizin yanında yer almaktayız. Gençlerimize kütüphanelerle birlikte bu imkanları sağlarken ücretsiz internet ortamı sağlarken değişik noktalarda da destek sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ’MİZİN 11’İNCİ KÜTÜPHANESİNİ ÇOCUKLARA YÖNELİK OLARAK HEM KÜTÜPHANE HEM DE MÜZİK OKULU TARZINDA AÇIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen ve örnek projeler olduğunu ve Kayseri’nin hayırseverlerinin birçok anlamda Kayseri’ye katkı sağladıklarını ifade etti. Kayseri’nin hayırseverler şehri olduğunu ve her yönüyle eşsiz güzelliklere sahip olduğunu kaydeden Büyükkılıç, kentte hemen hemen her okulun, her caminin, her projenin bir hayırseveri olduğunu söyledi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Zaman zaman otobüs duraklarında dijital okuma imkanı sağlama suretiyle gençlerimize fırsat veriyoruz. Kayseri’mizin merkezinde 11’nci kütüphanemizi çocuklara yönelik olarak hem kütüphane , hem Müzik Okulu tarzında butik, sempatik ve ulaşımı kolay olan bir kütüphane. Ailemizin de çok sevdiği tarzda projelendirmek suretiyle hayata geçirmiş bulunmaktayız. Emeğe geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayseri’mizin hayırseverler şehri olma bağlamında hayırseverlerimiz cami, okul, kütüphane yaptıran mantıktan öte sosyal içerikli, kültürel içerikli çalışmalara destek verdiğini buradan paylaşıyoruz. Sizlerin bulunduğunuz bakanlık gereği deprem bölgesinde sürekli çalışırken, koştururken zaman ayırıp şehrimizle ilgili projelere sahip çıkan, şehrimize her zaman olduğu gibi önderlik yapan anlayışınızdan ve fedakarlığınızdan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.”

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, “Özellikle hayırseverlerimize teşekkür etmek istiyorum. Burası bulunduğu lokasyon olarak harikulede bir yerde. 750 metrekare alana yapılan, 350 metrekare kapalı alanı bulunan bu mekanımızın özellikle tek katlı yapılmış olması çocuklarımız için ideal bir ortam sağlanmış. Kendilerine teşekkür ediyorum. Cenabı Allah’tan böyle işlevsel hayırların bizlere nasip etmesini murat ediyoruz. Çalışkan belediye başkanlarımız var. Onlara teşekkür ediyorum” dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ: “GİTTİĞİMİZ HER YERDE ŞEHRİMİZLE ÖVÜNÜYORUZ. İFTİHAR EDİYORUZ.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi’nin 11’inci kütüphanesi olan Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun Kayseri’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün burada Fuat Attaroğlu Bey’in adına yapılan bir taraftan kütüphane hizmeti yapacak olan, bir taraftan müzik okulumuzun hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Çok şükür yine Kayseri’mizdeyiz. Yine temeller atıyoruz. Açılışlar yapıyoruz. Hayırlı işlere imza atıyoruz. Bir taraftan belediyelerimiz çalışıyor. Güzel işler yapıyorlar. Kayseri’ye hizmet ediyorlar. Bir taraftan da Kayseri’yi seven, gönül bağı olan hemşehrilerimiz böyle güzel eserler ortaya koyuyorlar. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde şehrimizle övünüyoruz. İftihar ediyoruz. Bu hayırseverliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu da herkese ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.

Melikgazi Belediyesi’nde başkanlık görevinde bulunan Şevket Bahçecioğlu’nda hayırlı olsun dileklerinde bulunduğu konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı yapılarak, incelemelerde bulunuldu.