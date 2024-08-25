Geçtiğimiz sezon Doktor Alp Milasspor takımı forması altında oynadığı güzel futbolla Muğlalı sporseverlerin beğenisini kazanan Furkan Dıravacı’ya teklif yağıyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz sezonda Doktor Alp Milasspor takımı forması altında oynadığı güzel futbolla Muğlalı sporseverlerin beğenisini kazanan Furkan Dıravacı’ya Tekirdağ Site Spor, Süper Amatör Küme takımı, Keşan Spor Bal Ligi takımı, Muğla Yatağan Spor Bal Ligi takımı, Muğla Ortaca Belediye Spor Bal Ligi takımı ile Milas Belediye Milasspor Süper Amatör küme takımları transfer teklifinde bulundular.

Geçen sezon Doktor Alp Milas spor takımında başarılı sezon geçiren Furkan Dıravacı yaptığı konuşmada, "Herkesin bildiği üzere geçtiğimiz sezon Doktor Alp Milas spor takımında futbol oynadım. Bundan 15 gün önce Doktor Alp Milas spor kulübü başkanı ile yaptığımız telefon görüşmesinde Sayın Başkan Ersin Köksal beni yanlış anladığı için konuşma yarıda kaldı. An itibariyle bugüne değin 5 futbol takımıyla görüşmelerim devam ediyor. 2024–2025 futbol sezonunda hangi kulüple anlaşma yaparım önümüzdeki günlerde belli olacak" diye konuştu.