Malkara’da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası geçtiğimiz Pazar günü oynanan 3.lük 4.lük ve final maçı ile ile sona erdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, mahalleler arasında kaynaşmayı destekleyen ve gençlerimizi spora yönlendirmeyi hedefleyen Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvası kupa törenine katılım sağladı. Kupa töreninde, Siyasi Parti Başkanları ve Temsilcileri, STK Başkanları, muhtarlar ve futbolseverler yer aldı.

Deveci Spor ile Gözsüz Spor arasında 3’üncülük ve 4’üncülük maçının oynanmasıyla başlayan turnuvada penaltılara giden maçın sonucunda Deveci Spor rakibini yenerek 3’üncülük kupasının sahibi oldu. Final Müsabakası Hemit Spor İle Hasköy Spor arasında oynandı. Maçın sonucunda Hasköy Spor Hemit Spor’u 3 – 1 yenerek 2023 yılı Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu oldu.

Törende konuşan Malkara Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar, "Bir birinden çekişmeli müsabakalara sahne olan ve centilmenliğin eksik olmadığı 2023 yılı Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvasını tamamladık. Mahallelerimiz arasında kaynaşmayı destekleyen ve gençlerimizi spora yönlendirmeyi hedefleyen Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak her turnuvanın bir şampiyonu olduğu gibi 2023 yılı Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvasının şampiyonu Hasköy Mahallemizin temsilcisi Hasköy Spor’un sporcularını ve dereceye giren tüm takımlarımızı tebrik ediyorum. 2023 yılı Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvası’nın düzenlemesinde emeği geçen herkese, hakem ekibine ve genciyle, yaşlısıyla, aileleriyle tribünleri tıklım tıklım doldurarak takımlarına destek vererek izlemeye gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Malkara Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Osman Alcan 4’üncülük kupasını Gözsüz Spor’a, Malkara Sanayi Sitesi Başkanı Arif Kızıl 3’üncülük kupasını Deveci Spor’a, Malkara Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk 2’incilik kupasını Hemit Spor’a takdim etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Kaçar ise turnuvada şampiyon olan Hasköy Spor sporcularına madalyalarını ve şampiyonluk kupasını takdim etti.

Turnuvada komite tarafından belirlenen dallarda dereceye girenlere ve emeği geçenlere protokol üyeleri tarafından plaketleri takdim edildi.

Malkara Mahalleler Arası Futbol Turnuvası hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından son buldu.