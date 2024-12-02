Antalya Kumluca'da okul sporları futsal şampiyonası başladıMehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA) - 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Futsal Küçükler, Yıldızlar ve Gençler İlçe şampiyonası Müsabakaları, Kumluca Spor Salonu’nda İlçe Spor Müdürü Erol Koca'nın başlama vuruşu ile başladı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca tarafından yapılan açıklamada; 02 Aralık 2024-08 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan turnuvada, Genç Erkek A 13 takım, Genç Kızlar A 8 takım, Genç Erkek B 12 takım, Yıldız Erkeklerde 17 takım ve Yıldız Kızlarda 7 takım, Küçük Erkekler12 Küçük Kızlar 6 olmak üzere toplam 73 takım toplamda 896 öğrencimiz mücadele edecek. Kumluca Spor Salonu’nda başlayan müsabakalarda sporcu öğrencilerimiz, ilçe birinciliği için ter dökecekler. İlçe Şampiyonasında sporcuların rekabeti kadar dostluk ve fair-play ruhu da ön planda tutmaya çalışıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile güzel bir uyum içerindeyiz başarı iki kurumun uyumundan kaynaklıdır, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileğinde bulunularak, organizasyonlarda gençlerin spora olan ilgisini artırması hedeflendiği belirtildi.

Müsabakalar, 8 Ocak 2025 tarihinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.