Dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasındaki tek Türk olan Fütürist Ufuk Tarhan, “Future HR 2024 İnsan Kaynakları Zirvesi” 29 Şubat’ta Bursa’ya geliyor.BURSA (İGFA) - Dijital dönüşüm terimi teknoloji ve yapay zekanın hızla artması ile birlikte hayatımızın her alanına nüfus ediyor. Türkiye’de dijital dönüşüme yatırım yapan şirketler son yıllarda artış göstermesine rağmen yüzde 8 oranlarına bulunurken, dünyanın gelişmiş ülkelerinde yüzde 50’i seviyelerini aştı. Bursa’da insan kaynakları alanında dijital dönüşüme önemli bir yatırım yapan More Payroll’un öncülüğünde önemli bir İK zirvesi hayata geçiyor. Future 2024 İK Dijital Dönüşüm Zirvesi, 29 Şubat’ta Podyum Davet’de gerçekleşecek.

Sunuculuğunu başarılı haber spikeri Burak Törün’ün gerçekleştireceği zirvede Gezinomi İK Müdürü Mehmet Bilgin, More Payroll İş Geliştirme Müdürü Gizem Çepnili ile Özgül Belgelendirme Genel Müdürü Dr. Oğuzhan Karagül sunumlarını paylaşacaklar. Dr. Bülent Öz’ün moderatörlüğünü yapacağı panelde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Lütfü İnciroğlu ve Bursa Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Hilal Karakaş Eser dijital dönüşüm yasal ve hukuksal süreçleri hakkında bilgi verecek. Futurist Ufuk Tarhan ise zirvenin sonunda sunum gerçekleştirecek.

FUTURE HR 2024 29 ŞUBAT’TA

Bursa’nın özel şirketler bazında ilk dijital dönüşüm insan kaynakları zirvesine imza atacaklarını belirten More Payroll CEO’su Dr. Bülent Öz, zirve hakkında bilgiler verdi:

“Future HR 2024 zirvesi insan kaynakları süreçlerinin geleceğini bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz. İnsan Kaynakları süreçlerine soft ve hard taraflarının yanı sıra iş sağlığı ve iş güvenliği ile idari işler olarak dört temel ana unsurlu bir yaklaşım olarak bakıyoruz. Bu dört temel unsuru daha verimli kılmak adına dijitalleşme süreçlerini önemsiyoruz. Dijitalleşme ile birlikte içeriğinde bulunan devasa ölçekteki datanın izlenebilirliği ve verimliğini sağlamayı hedefliyoruz.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM AB’DE YÜZDE 50, TÜRKİYE’DE YÜZDE 8

“İnsan kaynaklarında dijital dönüşüm son 10 yılda büyük hız kazandı. Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki şirketler dijital dönüşüme büyük yatırım yapıyor. Özellikle Avrupa ve Amerika’daki şirketlerin yüzde 50’sinden fazlası insan kaynakları alanında dijital dönüşüme geçti, Türkiye’de ise son yıllarda önemli ölçüde artış olmasına rağmen henüz bu oran yüzde 8 civarında seyretmektedir. Future 2024 İK Zirvesi ile Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşümü ön plana çıkarmaları ve şirketlerinin geleceği adına dijital dönüşüme yatırım yapmalarını hedefliyoruz.”