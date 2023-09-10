Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın ev sahipliğindeki 2023 G20 Liderler Zirvesi kapsamında, ülkeyi ve bölgesel gelişmeleri önceleyen yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde yoğun diplomasi trafiğini peş peşe sürdürdü.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Delhi'de 9-10 Eylül'de gerçekleştirilen zirve dolayısıyla ilk teması, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile oldu.

Konakladığı otelde Kişida Fumio'yu kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ev sahibi Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki karşılama töreninde sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde iki oturuma katılırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştü, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gün, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan kıtalar arası gayriresmî istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Meksika Ekonomi Bakanı Raquel Buenrostro'nun yer aldığı MIKTA toplantısına katıldı.

Zirvenin ikinci gününde G20 ülkelerinin liderleriyle Mahatma Gandhi Anıt Mezarı'nı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin üçüncü oturumunun ardından "kapanış oturumu" ile "dönem başkanlığı devir teslim dönemi töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ve zirveye özel davetle katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün süren zirvedeki temaslarını Hindistan Başbakanı Modi'yi kabulü ile tamamladı.