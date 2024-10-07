Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul, KGK Küresel Medya Paneli’ne katılarak gazetecilerin sorularını cevapladı.ANTALYA (İGFA) - Gutul, Moldova’da düşman gibi görüldüklerini söyledi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Küresel Medya Buluşması’nın 4’üncüsü, Türkiye ile 30’a yakın ülkeden Türk ve yabancı 150’ye yakın gazetecinin katılımıyla tamamlandı. KGK Küresel Medya Çalıştayı’na katılan ve dev organizasyonun onur konuğu olan Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul, ülkesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

DİM: GAGAVUZYA İLE UZAKLIĞA ÜZÜLDÜK

Gutul’u takdim eden KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Gagavuzya Devlet Başkanı Sayın Evghenia Gutul hanımefendiye davetimizi kabul edip, geldikleri, bize onur verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Türkçe konuşan, Türk toplumunun bir parçası olan Gagavuzya’yı hep uzaktan takip ediyorduk. Oraya gidip, Gagavuzya’yı görünce bu uzaklığa üzüldük. Sayın İsmail Bayazıt ile sayın başkanı davet edelim, dinleyelim diye düşündük. Biz de Türk medyası olarak Gagavuzya için ne yapabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz, bu konuda bir yol haritası çizebiliriz diye düşündük” şeklinde konuştu. Başkan Gutul KGK panelinde içini döktü.

BAŞKAN GUTUL’DAN KGK’YA TEŞEKKÜR

Türkiye ve Alanya’da olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Gutul, davetleri nedeniyle KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve yönetimine teşekkür etti.

Gagavuzya ile ilgili bilgiler veren Gutul, Moldova’da düşman gibi görüldüklerini, sorunlarının olduğunu ancak kendilerinin hem Moldova, hem de tüm dünya ülkeleriyle iyi diyalog ve barış istediklerini söyledi. Kardeş Türkiye’nin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Gutul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da görüşeceklerini belirtti.

Gutul ayrıca “23 Aralık 2024 tarihinde 30. kuruluş yıldönümümüzü kutluyoruz. Bu çok önemli bayramımıza hepinizi davet ediyoruz. Gagavuzya’da göreceksiniz ki; kültürümüz ve dilimiz birbirine çok yakın” dedi. Gutul, Küresel Başarı Ödülleri Töreni’nde ‘Küresel Diplomasi Ödülü’ aldı.