Gaziantep’in ilk sanat festivali olma özelliği taşıyan GAGİAD Kültür Sanat Festivali, Devlet Tiyatrosu Şehit Kamil Sahnesi’nde gerçekleşen muhteşem bir konserle başladı.GAZİANTEP (İGFA) - GAGİAD Kültür Sanat Festivali'nin açılışında Çukurova Symphonic Project, Türkiye’nin en önemli tenorlarından Hakan Aysev'in solistliğinde sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

8 Ekim’e kadar klasik müzik konserleri ve çağdaş sanat sergilerinin yanı sıra söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek festivalde, kültür ve sanatın zengin dünyası kent halkıyla buluşturulacak.

Medeniyet Şehri Gaziantep’te bir kültür sanat festivali düzenlemekten dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını belirten Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, “Uzun soluklu, sürdürülebilir bir festival yapmak üzere yola çıktık ve bu yolculukta çok emek harcadık. Bugün festivalimizin açılışını yapmaktan dolayı çok gururlu ve heyecanlıyız. Bu heyecanımızı hiç kaybetmeden, sanatın birleştirici gücüyle Gaziantep’i ‘sanat şehri’ yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“GAZİANTEP’İN HER YIL HEYECANLA BEKLENEN BİR SANAT FESTİVALİ OLSUN İSTİYORUZ”

Köklü ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan Gaziantep’in Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret şehirlerinden biri olmasının yanı sıra “Yaşanabilir Şehirler” listesinde de üst sıralara tırmanmaya başladığını belirten GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep'in gelişen yapısını kültür ve sanatla birleştirerek şehrin bu alandaki potansiyelini ortaya çıkartmak istediklerinin altını çizerek, “Sanat, gelişen toplumların ufkunu aydınlatan, farklı bakış açıları getiren çok önemli bir alan. Biz de bu anlamda kentin sosyo-kültürel alandaki yatırımlarını hızlandırmak istedik. GAGİAD Kültür Sanat Festivali ile sanatın birleştirici gücünü kullanarak kentimizdeki kucaklaşmayı, birleşmeyi bir kez daha gün yüzüne çıkarmayı arzu ediyoruz. Geleneksel hale gelmesini hedeflediğimiz bu festival ile kentimize, kültür ve gastronomi alanındaki bilinirliğe ek olarak ‘sanat şehri’ sıfatını kazandırmayı istiyoruz. Hedefimiz kentimize her yıl heyecanla beklenen bir sanat festivali kazandırmak” diye konuştu.

Sanko Holding, Gülsan Holding ve Iconova’nın ana sponsorluğunda gerçekleşen GAGİAD Kültür Sanat Festivali, Gazianteplileri ve şehri ziyaret eden sanatseverleri, sergiler, konserler, atölye çalışmaları ve sanatçı söyleşilerinin yer aldığı zengin bir programla buluşturuyor.

Sergi: “Pür-hayâl” 2-28 Ekim – Pürsefa Hanı (Giriş kat)

Sergi: “…fakat kalbim seninledir” 2-28 Ekim – Pürsefa Hanı (1. Kat)

Küratör Eşliğinde Sergi Turları 5 Ekim Perşembe

13:00 – 15:00

15:30 – 17:00

6 Ekim Cuma

20:30 – Şemit Kamil Sanat Merkezi

Küratör Eşliğinde Sergi Turları

8 Ekim Pazar 11:00 – 12:30

13:00 – 14:30

15:00 – 16:30