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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kaçak avcılığın önlenmesi için denetim gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, çevre, doğa ve hayvanları korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Enez ilçesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde avcılık yapan kişilere yönelik kaçak avcılığın önlenmesi için denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde avcılara avlanma esnasında meydana gelebilecek istenmeyen silah kazalarının önlenmesi için emniyet ve kaza önleme tedbirleri hakkında bilgiler verildi. Avcıların uyması gereken kurallara azami riayet etmeleri gerektiği de hatırlatıldı.