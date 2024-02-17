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Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray bu akşam MKE Ankaragücü ile karşılaşacakGalatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadyumu’nda 18 Şubat Pazar günü oynanacak olan müsabaka saat 19.00’da başlayacak.

Maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Mert Güzenge üstlenecek.

Galatasaray'ın Ankara’ya giden oyuncu kafilesi şu şekilde:

Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Mateus Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Carlos Vinicius.

Galatasaray ligdeki son 6 maçını kazanarak 66 puanla rakibinin iki puan önünde zirveye yerleşti. Avrupa Ligi’nde ise Sparta Praha ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup ederek tur için avantaj sağladı.

Ankaragücü ise 6 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgiyle 29 puan elde etti. Başkent temsilcisi, 26. hafta öncesinde 11. sırada yer aldı.

SON 9 RESMİ MAÇIMIZI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Okan Buruk’un öğrencileri, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

BARIŞ ALPER FORMDA

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24 Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

104. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 104. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

DEPLASMAN

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti.

Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.