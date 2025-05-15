Galatasaray, Gaziantep Stadı’nda Trabzonspor’u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı. Şampiyonluk kupasını kaptan Fernando Muslera’ya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu takdim etti.İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor’u 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Gaziantep Stadı’nda oynanan maçın ardından düzenlenen törende, sarı-kırmızılı ekibe madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından verildi.

Kupa kazanmak nedir? Kupa nasıl kaldırılır? ????#KupaBeyiGALATASARAY, müzesine yeni bir kupa daha ekliyor! ???? pic.twitter.com/k2WZ3ELDrk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 14, 2025

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyon takımı tebrik etti.

Kupayı, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan alan kaptan Fernando Muslera, coşkuyla havaya kaldırdı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, tek tek kupayı kaldırarak şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı.