Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray, sağ bek pozisyonundaki boşluğu doldurmak için çalışmalara devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray, transfer döneminin açılmasından sonra, eksik bölgeler için transfer çalışmalarına başladı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Sacha Boey’i Bayern Münih’e 30 milyon Euro’ya satan Galatasaray, o günden beri sağ bek boşluğunu dolduramadı.

Yapılan Serge Aurier hamlesi ise beklentileri karşılamadı. Sağ bek transferi için Sarı-kırmızılı ekip, genç oyunculara yöneldi. Udinese’nin 21 yaşındaki İrlandalı sağ beki Festy Ebosele için 5 milyon Euro teklifte bulunan Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

142 maçta forma giyen Ebosele 6 gol ve 9 asistlik katkı verdi.