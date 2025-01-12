Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından altıncısı düzenlenen Bilim ve Astronomi Buluşması'nda, modern fiziğin babası olarak kabul edilen Galileo'nun Jüpiter'in uydularını nasıl keşfettiği, astronomlar tarafından bilim meraklılarına anlatıldı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin 'Galileo'nun Jüpiter'in Uydularını Nasıl Keşfetti' temasıyla Bilim ve Amatör Astronomi Kulübüyle (BAAK) ortaklaşa düzenlediği etkinlik, bilim meraklılarını buluşturdu. Rönesans döneminin bilimsel devrimine büyük katkıda bulunan gözlemsel astronominin babası kabul edilen Galileo'nun, 415 yıl önce Jüpiter'in etrafında yıldız gibi görünen gök cisimlerinin onun uyduları olduğunu kesin olarak keşfettiğinin yıl dönümünde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara modern bilimin doğuşu anlatıldı.

Osmangazi Gösteri Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan vatandaşlar bilim dolu bir gece geçirdi. Etkinlikte konuşan Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkan, "Bu akşam ki etkinliğimizin teması Galileo'nun Jüpiter'in uydularını nasıl keşfettiği oldu. Bu temayla aslında modern bilimin doğuşunu halka anlatmaya çalıştık. Bunu, o günkü tarihi bilgiyi vererek hem de gözlemlerle anlatmak istiyorduk. Maalesef gökyüzü buna imkan vermedi. Hava açık olsaydı, Jüpiter'in uydularının saat saat nasıl hareket ettiğini katılımcılarımıza göstermek istiyorduk. Hava müsait olsaydı halkımız hem anlatım bilgileri hem de gözlem yaparak bilimin anlaşılır olduğunu bir kez daha fark edecekti. Bilim buluşmalarına gösterilen ilgiden dolayı memnunuz. Osmangazi Belediyesi'nin bugün ki etkinliğin temasına uygun olarak Galileo'nun kitabını hediye ediyor olması da etkinliğe ayrı bir değer kattı. Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Osmangazi Meydanı'nda yapılması planlanan teleskopla Jüpiter, Satürn ve Ay gözlemleri, havanın bulutlu olması sebebiyle gerçekleştirilemedi.