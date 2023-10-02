Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete açılan Galle Park’ta Grup Yolkestra tarafından “Galle Park Sonbahar Konserleri” düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - İçinde birçok ülkenin ve kültürün bahçesini barındıran Galle Park’ta sonbahar şarkılarının seslendirildiği konserler, 3 gün boyunca parka gelen Gazi şehirlilere keyifli anlar yaşattı.

Galle Park Amfi’de düzenlenen etkinlik beğeni topladı.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konserlerde vatandaşlar şarkılara eşlik etti. Doğa ile sanatı bir araya getiren Galle Park’ta etkinlikler hafta sonları da devam edecek.

Ziyaretçilerine doğa ile iç içe bir ortam sunan, 190 bini yeşil alan olmak üzere 270 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Galle Park, kültürel, sportif ve sanatsal aktivitelerle ev sahipliği yapmaya başladı. Parkın içinde ülke bahçeleri ülkelerin peyzajları ve bahçe kültürleri yansıtırken Macera Adası ise her yaştan ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi sağlıyor.