Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor.

Düzce'de motosikletli yayalara çarptı: 3 yaralı Düzce'de motosikletli yayalara çarptı: 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarında Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlık paylaşımında, her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1839601765433426176

Kaynak: igf