Gara ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde tespit edilen saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Ara, bul, yok et!" çalışmalarıyla terörle mücadeleyi sürdürüyor.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" mesajı verildi.

Kaynak: igf