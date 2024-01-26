Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurmaya devam edildiğine dikkati çekilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edecek" denildi.

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