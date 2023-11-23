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Bodrum ve Milas orijinine sahip Dilmit zeytini, Slow Food Türkiye ağından Slow Food Yaveş Gari Bodrum ve Slow Food Ölmez Ağaç Edremit topluluklarının ortak çalışmasıyla Ekim 2023’te uluslararası Nuh’un Ambarı listesine eklendi.

Dilmit ağaçlarına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan organizasyonda, Dilmit zeytin ağaçlarından deneyim paylaşımının yapılacağı sohbetler, zeytinyağı tadımı ve yemek sunumları yer alacak.

Bodrum Belediyesi destekleriyle Etrim Köyü Garaova Tarım Park’ta Dilmit zeytininin ilk şenliği gerçekleştirilecek. MUĞLA (İGFA) - Slow Food Yaveş Gari, Slow Food Ölmez Ağaç Toplulukları ve Slow Food Türkiye Aşçı Dayanışması tarafından Garaova Tarım Park Yörük Çadırında 25 Kasım Cumartesi günü Dilmit Zeytin Şenliği yapılacak.

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