Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri tarafından depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçelerinin zarar gören altyapısının iyileştirme ve yenileme çalışmalarını yaptı.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ve Nurdağı’nda hayatın normale dönmesi için Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler depremde hasar gören altyapının iyileştirilmesi için afetten etkilenen ilçelerde 56 bin 289 branşman, ana hat, kanalizasyon arızasına müdahale etti. 14 bin 246 kuyu, trafo ve sifon açma işlemi gerçekleştirdi.

GASKİ ekipleri, İslahiye’de 4 bin 535, Nurdağı’nda ise bin 338 konteynırın su ve atık su bağlantılarını tamamladı. İlçelerde vatandaşların kullanımına sunulan 2 bin 38 duş ve tuvaletin kurulumu yapıldı.

İL GENELİNDE TARAMALAR SÜRÜYOR

İl genelinde de taramalarını sürdüren GASKİ ekipleri şehir merkezi ve diğer ilçelerde depremden hasar almış altyapıda 18 bin 436 arıza tespit ederek gerekli tamir çalışmalarını yaptı.