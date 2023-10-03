Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) bilgisayarda hızlı klavye kullanımı eğitimi alan 36 kursiyerlerimiz yapılan sınavda başarı göstererek meslek sahibi oldu.GAZİANTEP (İGFA) -Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı tarafından yapılan zabıt katipliği uygulamalı klavye sınavında üstün başarı gösteren GASMEK kursiyerleri ücretsiz olarak almış oldukları klavye eğitimi sayesinde istihdam imkânı buldu.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy sınavı kazanan GASMEK öğrencilerini tebrik etti.

Kurumda öğretmenlik yapan Mehmet Kürşat Yılmaz ise kursa katılım sağlayan birçok öğrencinin hedefine ulaştığını belirterek, ”2022-2023 yılında başlayan kurslarımıza katılan kursiyerlerimizi yaklaşık 2 ay süren eğitimle zabıt katipliği sınavlarına hazırlıyoruz. Buraya başvuru yapan kursiyerlerimizin çoğu başarıya ulaştı ve memur olarak atındılar. Bize bu imkanları sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e ve kurum müdürlerimize teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLER ZORLU SINAVI GASMEK EĞİTİMLERİ SAYESİNDE GEÇTİ

Daha önce kendi imkanları işe iş sahibi olmaya çalıştığını söyleyen Furkan Dağcı is, iş dünyasında var olmaya çalıştığını ancak, sonrasında GASMEK ile tanıştığını ifade ederek, "İmkanlar burada çok iyiydi. Hocalarımız eğitim akademisi sayesinde kendimi geliştirerek zabıt kâtibi olarak atandım emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Aldığı eğitimler sayesinde iş sahibi olduğunu dile getiren 24 yaşındaki Zeynep Çelik duygularını şöyle dile getirdi: “Gaziantep Adliyesi’nde zabıt kâtibi olarak atandım. Böyle bir kurumu bizlere kazandırdığı için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Hocalarımız çok güzel eğitimler verdi. Burası bambaşka bir kurum. Sınav öncesi tatbikatlar yaptılar bizi sınava hazırladılar, ilgileri çok iyiydi destek verdiler. Aldığım sertifika ve eğitimler sayesinde işimin başına geçiyorum artık.”