Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivali’nde Aşık Veysel’in hayatı ve sanatı “Dostlar Beni Hatırlasın” başlıklı kapsamlı sergiyle anılıyor.GAZİANTEP (İGFA) - GastroANTEP Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında yer alan birçok serginin yanı sıra “Aşık Veysel’in Vefatının 50’nci Yıl Dönümü” anısına bu sergide Engelsiz Yaşam Merkezi’nin enstrüman eğitmenleri Aşık Veysel’in türkülerini sazları, sözleriyle, gönül gözleriyle seslendirerek ziyaretçileri ağırlıyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde enstrüman eğitmeni olan 23 yaşındaki görme engelli Oğuz Oduncu, bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle festivalin geneli çok iyi. Serginin bu organizasyonun içine taşınması beni ayrıca mutlu etti. Buraya gelip çalıyoruz. İnsanlara Aşık Veysel’i tanıtıyoruz. Yaşatmaya çalışıyoruz bir nevi. Bu çalışma için Büyükşehir belediyesine ayrıca çok teşekkür ederim” dedi.

Enstrüman eğitmeni Yunus Ercan ise Aşık geleneğinin unutulmamasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Kader arkadaşımız Aşık Veysel’in böyle bir şehirde kültür muafiyeti yüksek olan bir şehirde sergisinin icra edilmesi beni hayli bahtiyar kıldı. Bu hususta en büyük teşekkürü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hak ediyor” diye konuştu.

Öte yandan sergide Nazender Süzer Gökçe ve Gürsel Gökçe tarafından, görme engelliler için 'Braille' alfabesiyle hazırlanan 'Basında Aşık Veysel' kitabı da sergilenen eserler arasında yer alıyor.