Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müzeleri, 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenen GastroANTEP Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 30 bin kişi ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Sanatın lezzetle buluştuğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde bu yıl Kültür Yolu Festivalleri kapsamına giren GastroANTEP Kültür Yolu Festivali, lezzetleri, workshoplar ve söyleşileriyle beraber müzelerde de festival coşkusu yaşattı.

MÜZELER HEM ÜCRETSİZ HEM DE AKŞAMLARI AÇIKTI

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet vermekte olan Panorama 25 Aralık Müzesi, Hamam Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve 15 Temmuz Demokrasi Müzesi Büyükşehir Belediyesi’nin meclis kararıyla, festival boyunca hem ücretsiz hem de 08.30-21.00 saatleri arasında çalışarak ziyaretçilerini ağırladı.

Gaziantep’in kent kültürünü, Millî Mücadele’deki başarısını, tarımsal zenginliklerini, fahri hemşehrisi Atatürk’ün Gaziantep’e ziyaretini, somut olmayan kültürel mirasını ve oyuncak kültürünü tüm yönleriyle ziyaretçilerine aktaran Büyükşehir Belediyesi müzeleri, her yaştan ziyaretçisinin ilgisini çekerek tam not aldı.