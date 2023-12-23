Bunlar da ilginizi çekebilir

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Mardin Karayolu üzerinde bulunan Cumhuriyet Tesislerindeki çadırlar kaldırılarak modern bir Gastronomi merkezi oluşturuldu. Yeşil alan ağırlıklı bin metrekare kapalı alandan oluşan Gastronomi Merkezinde inşaat çalışması tamamlanarak en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacak.

Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın yemek kültürünün dünyaya tanıtılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte yapımına başlanılan ikinci Gastronomi Merkezinin inşaat çalışması tamamlandı.ŞANLIURFA (İGFA) - Tarih, Kültür, müzik ve Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın güzelliklerinin dünyaya tanıtılması amacıyla çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kente kazandıracağı 2. Gastronomi merkezi çalışmalarında sona geldi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.