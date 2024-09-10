Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kültür A.Ş.'nin organizasyonuyla bu yıl 3’ncüsü düzenlenecek olan Gastronomi Festivali Tırı Yenişehir'e geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 13-14-15 Eylül tarihlerinde Merinos Parkı’nda düzenlenecek olan 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nin heyecanı Yenişehir’e taşındı. Biberiyle ünlü Yenişehir’in, lezzetlerinin tanıtıldığı programda Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ‘Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı’nda eşi Zülbiye Özel ile birlikte dolma biber yemeği yaptı.

BAŞKAN ÖZEL MUTFAKTAKİ HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ

Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı’nda hünerlerini gösteren Başkan Ercan Özel, daha sonra yaptığı açıklamada, “3. Bursa Gastronomi Festivali Tırı’nın son ayağı Yenişehir’de oldu. 13, 14, 15 Eylül tarihleri arasında Merinos Park’ta 3. Bursa Gastronomi Festivali gerçekleştirilecek. Bursa’nın en önemli ürünlerinden biri de biberdir. Bizler de Yenişehir’in biberini bu festivalde tanıtma fırsatı bulacağız. Bu etkinlik kapsamında bugün Gastronomi Tırı’nda eşimle birlikte dolma biber yemeği yaptık” dedi. Programdan ve Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı’nda yemek yapmaktan keyif aldığını söyleyen Zülbiye Özel, Başkan Ercan Özel’in mutfakta da deneyimli olduğunu söyledi.

FESTİVAL BURSA KOKACAK

Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü Yankı İçöz’de festival hakkında şunları söyledi: “Bu yıl farklı bir etkinlik olacak ‘damağımdaki Bursa’ sloganıyla yola çıktık. Merinos buram buram Bursa kokacak. Bursa lezzetleri dışında bir şey bulamayacaksınız. Aynı zamanda sanatçılar da buram buram Bursa kokacak. Bursalı Oğuzhan Koç ve Fettah Can sahne alacak. Melek Baykal, Pınar Altuğ gibi isimler de Bursa’da olacak. Yenişehir’imizin biberi gerçekten çok önemli. Yenişehir biberi de festivalimizde yer alacak” diye konuştu.

Programın ardından kendilerine has yorumlarıyla sahneye çıkan Şef Dr. Aysel Gürel Gastro Müzik Korosu, muhteşem bir gece yaşattı.