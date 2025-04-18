Türk turizminin başkenti Antalya’da, kentin kalbi Muratpaşa, turizmin en önemli bileşenlerinden olan gastronomide çıtayı yükseltiyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve dünya devi hijyen markası Diversey ile güçlerini, Antalya’yı hijyen ve gıda güvenliğinde örnek bir şehir haline getirmek için birleştirdi.

Yiyecek-içecek sektörüne yepyeni bir vizyon kazandıracak “Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifikasyon Programı” başladı. Restoranlardan kafelere, lokantalardan pastanelere birçok işletme, gönüllülük esasına dayanan bu programa başvurarak uluslararası standartlara uygunluklarını belgeleyebilecek. Antalya artık yalnızca deniziyle, güneşiyle değil hijyenik, güvenilir ve kaliteli gastronomi duraklarıyla da anılacak.

Projenin eğitim çalışması belediyenin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezinde (ASSİM) gerçekleştirildi. Eğitimi Diversey Türkiye’den Gıda Mühendisi Ödül Özdamar verdi. Özdamar, Antalya’ya gastronomide yepyeni bir kalite standardı sağlayacak projede Diversey’in ağırlıklı olarakproje içeriğinin geliştirilmesinden belediyenin denetim ekiplerinin geliştirilmesine ‘know-how’ tarafında yer aldığını söyledi.

Eğitime katılan Muratpaşa Belediysi gıda mühendislerinden Ayşe Sarılar, amaçlarının daha ileri bir seviyede gıda güvenliği ve hijyeni kültürü oluşturmasını olduğunu söyledi.