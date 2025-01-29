Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 22 Ocak 2023 tarihinden bu yana 15 milyon 687 bin 783 yolcuya hizmet verdi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı kapsamında Kargo Terminali-Kağıthane arasında 7 istasyonun 22 Ocak 2023 tarihinde hizmete açıldığını anımsattı.

Bakan Uraloğlu, hattın 29 Ocak 2024te hizmete giren Gayrettepe, 19 Mart 2024 tarihinde açılan Arnavutköy Hastane ve Taşoluk istasyonları ile birlikte toplam 10 istasyonla İstanbullulara hizmet verdiğini ifade etti.

15,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERDİ

Bakan Uraloğlu, son rekorunu 22 Kasım 2024 tarihinde bir günde 36 bin 389 yolcu taşıyarak kıran hattın 22 Ocak 2023 tarihinden bugüne kadar 15 milyon 687 bin783 kişiye hizmet verdiğini bildirdi. Diğer hatlarla entegre çalışan hattımız her gün binlerce yolcuya hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattının Türkiyenin en hızlı metrosu olduğunu, kullanılan sinyalizasyon sisteminin yerli ve milli olduğunun ve metro setlerinin Türkiye'de üretildiğini söyledi.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattının 47,5 kilometre uzunluğunda olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Hattımız İstanbulun ulaşım yükünü azaltarak şehre önemli bir katkı sağlıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getirerek her gün hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sağlıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27si Gayrettepe, yüzde 24ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor" diye konuştu.

Bu arada söz konusu hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde de İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz" dedi.