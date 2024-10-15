Hizmet Üretim Endeksi'nde Ağustos ayı verilerine göre gayrimenkul hizmeti aylık ve yıllık bazda artış gösteren sektör oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK, Ağustos ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi'ni açıkladı.

Hizmet üretim endeksi yıllık ve aylık bazda azalış kaydederken, gayrimenkul aylık ve yıllık bazda en yüksek değişim gösteren hizmet olarak öne çıktı.

TÜİK'in verilerine göre Hizmet Üretim Endeksi (2021=100) 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azaldı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,2 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 14,8 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,4 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 0,9 arttı.

Öte yandan aylık bazda yüzde 0,2 oranında azalış kaydedilirken, ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,3, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,0 azaldı. Aylık bazda; konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,3, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 7,4, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,6 artış gösteren hizmetler arasında yer aldı.