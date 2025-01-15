2024 yılı Kasım ayı verilerine göre Hizmet Üretim Endeksi yıllık bazda artarken, aylık bazda azalış kaydetti. Hizmet üretiminde aylık ve yıllık bazda en yoğun değişim gayrimenkul hizmetlerinde gözlendi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi verilerini açıkladı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı.

Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,0 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,9 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 11,6 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,1 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,2 arttı.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,2 AZALDI

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,9 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri aynı kaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,2 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,1 azaldı.