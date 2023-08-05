Seri ilan sitelerinde yayınlanan gayrimenkul ilanlarında kolaylıkla fiyat ve ilan manipülasyonlarının yapıldığını belirten Gayrimenkul PR şirketi ‘ilan oyunları’nın arkasında yatan gerçekleri açıkladı.ANKARA (İGFA) - Gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren Gayrimenkul PR şirketi, tüketicileri uyararak şu önemli açıklamaları yaptı.

Kendi gayrimenkulünü şişirilmiş fiyattan ilana girip almak istediği gayrimenkule karşı takasa sunmaya çalışıyorlar.

Seri ilan siteleri aracılığı ile fiyatlar suni olarak şişirilmektedir. Özellikle küçük şehirlerde ve site şeklinde konutlar da aralarında anlaşan inşaat firmaları ve mülk sahipleri sahte isimler ile organize bir şekilde ilan yayınlayıp fiyatları manipüle etmektedir.

Kötü niyetli kimi mülk sahipleri almak istediği gayrimenkulü tespit ettikten sonra kendi gayrimenkulünün fotoğraflarını çekip fahiş fiyattan ilana giriyor. Benzer fotoğraflardan sahte isimler üzerinde aynı kategoride fahiş fiyatlardan yeni ilanlar yayınlıyor. Kendi gayrimenkulünün fiyatını daha düşük göstererek fiyatı uygunmuş gibi bir algı yaratıyorlar.

Tüketiciler ilan sitelerine girdiğinde ve emsal ilanlara baktığında gerçekten de o gayrimenkulün fiyatının diğer gayrimenkullere göre daha uygun olduğu zannederek takasa girebiliyor veya satın almaya yanaşabiliyor. Oysaki yapılan ilan oyunu ve fiyat manipülasyonundan başka bir şey değildir.

Ankara’da site şeklindeki konutlarda mülk sahibi olanlar bu ilan oyununu daha organize bir şekilde kolaylıkla yapabiliyor. Aynı sitede oturan mülk sahipleri aralarında anlaşarak ilanlarda ortalama 7 Milyon TL civarında olan gayrimenkullere karşın birkaç mülk sahibi aynı kategoride 10-11 Milyon TL civarında sahte isimler ile ilana girerek suni olarak fiyat şişiriyorlar. O şişirilmiş fiyatı görenler kendi evinin fiyatını da bir anda 7 Milyon TL’den 11 Milyon TL’ye çıkarabiliyor.

Tüketicilerde ilanlara bakarak ‘o sitede konut fiyat piyasasının 10-11 Milyon TL civarında’ olduğunu sanıyor. İşte tüketiciler ilanlar yolu ile böyle kandırılmaya çalışılıyor.

Seri ilan sitelerinde yayınlanan gayrimenkullerin yüzde 70’inin fiyatının şişirilmiş yüzde 30’unun da sahte ilan olduğunu belirten Gayrimenkul PR şirketi, ‘hayatımızın en önemli kararlarından biri ev almaktır. Bu kararı vermeden önce mutlaka konusunun uzmanlarından fikir almanızda uzun vadede sonsuz faydalar görmekteyiz’ önerisinde bulundu.