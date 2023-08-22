İstanbul’un günden güne büyümesi ve nüfusunun artmasıyla mega kentte arazi ve konut sorunu büyüyor. Konut stokunun yetersiz olması kira fiyatlarını olumsuz etkiliyor. İstanbullu yatırımcı, 1’e 10 kazandıran arazilerle gözünü Trakya’ya çevirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da büyüyen barınma sorununa çözüm hala bulunamadı. Konut stokunun yetersiz olmasının etkisiyle kira fiyatlarının yükselmesi, asrın felaketi sayılan Kahramanmaraş Depremi ile birlikte beklenen Marmara Depremi, İstanbulluların yönünü Trakya’ya çevirmesine yol açtı. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olan bölge, ticari ve arazi gayrimenkul anlamında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcının yüzünü güldürmeye devam edeceği öngörülüyor.

BİR TELEFON FİYATINA ARAZİLER 1’E 10 KAZANDIRDI

Trakya’da arsa satışlarına olan yüksek ilgi hiçbir dönem yitirmiyor. Bu alandaki yatırımlar kârlılık oranını hep yükseltiyor. Geçtiğimiz yıllarda sıfır telefon fiyatına satılan arazilerin fiyatını 10’a katlaması yatırımcıların iştahını artırıyor.

Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Engin Demirbağ, geçmişten günümüze yatırımcısına hep kazandıran Trakya’nın, jeopolitik konumunun doğal güzelliklere ve verimli topraklara sahip olması, gelişmiş karayolu ağının bulunması gibi özellikleri sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırımcının yüzünü güldürmeye devam edeceğini söyledi.

“NE ALTIN, NE DÖVİZ, NE BORSA. ŞU AN EN KARLI YATIRIM ARSA”

Trakya Bölgesi’ndeki ticari fabrika depo ve arazi yatırımcılarına son iki senede 1’e 10 kazandırdığının altını çizen Demirbağ, “Başta Kırklareli, Tekirdağ olmak üzere bölgede ticari kullanım amacıyla ve yatırımlık arazi alanların kazançlarının normal arazi yatırımının üstünde olduğunu kaydederek, “Başta İstanbul ve onun batı sınırındaki Trakya Bölgesi, devletimizin son on yıldaki dev projeleri hayata geçirmesiyle beklenen ve planlanandan çok daha fazla cazip hale geldi. Planlı ve model projelerle her geçen gün daha da değerlenen Trakya, 1915 Çanakkale Köprüsü, büyük sanayi bölgeleri, deniz limanı ve daha birçok devlet destekli yatırımla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Trakya bugüne dek yatırımcısına daima kazandırdı, bundan sonra da kazandırmaya devam edecek” dedi.

“Trakya Bölgesi kısa ve uzun vadede yüksek kazanç sağlayacaktır”

İstanbul’a göre çok ucuz kalan bölgenin, her bütçeye uygun yatırımcıya önümüzdeki kısa ve uzun vadede yüksek kazanç sağlayacağını vurgulayan Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Engin Demirbağ, İstanbul’daki konut ve kira fiyatlarındaki artış oranına dikkat çekerek, “Özellikle pandemi sonrası daire fiyatlarının bir anda tavan yaptığı gibi Trakya Bölgesi’nde arazi, tarla, fabrika, dükkân gibi ticari mülklerde de yatırımcısına kazandıracaktır. Metrekare fiyatının 70 bin TL’yi aştığı arsalar var. Şu an bölgedeki en kârlı yatırım arsadır” ifadelerini kulandı.

Pandemi ve deprem sonrası Tekirdağ ve Kırklareli’ne yoğun talep

Pandemi ve Kahramanmaraş Depremi sonrasında arsa, tarla, çiftlik arazisine olan ilginin arttığını belirten Demirbağ, “Özellikle Tekirdağ, Kırklareli'nden yoğun talep alıyoruz. İnsanlarımız doğa ile köy yaşamı havasını seviyor. Burada yeni satışa çıkardığımız 1000 metrekarelik bir arsanın fiyatı 145 bin TL’den başlıyor. Daha uygun fiyata arsa bulabilirim umuduyla bekleyen bütün yatırımcılar keşke o gün o fiyata alsaydım diyecek. Örneklerini son iki yılda çok yaşadık” diye konuştu.