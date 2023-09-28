25.26.ve 27.dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Trakya’daki barajlarının doluluk oranlarının azaldığını dile getiren yazılı bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, son dönemde artan sıcaklar ve kuraklık nedeniyle Trakya’da barajlardaki doluluk oranlarının azaldığına dikkati çekerek, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıkların ve yağış eksikliği su kaynaklarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Barajlardaki su seviyelerini hızla düşürüyor ve su krizi riskini arttırdığına vurgu yapan Gaytancıoğlu, "Barajlardaki su seviyelerinin düşmesi, sadece içme suyu teminini değil, aynı zamanda tarım, enerji üretimi ve endüstriyel faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. Kuraklık, çiftçilerimizi de olumsuz etkileyerek tarım ürünlerinin verimini düşürüyor ve gıda fiyatlarının artmasına yol açıyor. Bu durum sadece Trakya’da değil, Türkiye genelinde birçok bölgede yaşanıyor. Önlem için su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi ve su tasarrufu konularına daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Çevresel sürdürülebilirlik konularına odaklanılması ve kuraklıkla mücadele için acil önlemler alınması gerekiyor. Su kaynaklarının korunması, suyun etkili bir şekilde kullanılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için kamuoyunun da duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.