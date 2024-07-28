Önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yakında ayçiçeği hasadının yapılacağını belirterek, ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taban fiyatının en az 25 TL olarak açıklanmasını istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Önceki dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeği taban fiyatı ile ilgili yaptığı fiyat paylaşımında bulundu.

Gaytancıoğlu, ayçiçeği tarlalarını gezerek üreticilerle görüştüğünü belirterek, "Nisan ayından beri yağış almayan bölgelerimiz var, kuraklık çok etkili ayçiçeği verimi çok düşük olacak. Buğday'da yüzü gülemeyen üreticimiz umutlarını ayçiçeğine bağlamış ancak sonunun hüsran olmaması için iyi bir fiyat bekliyor. Enflasyon, girdilerdeki artışlar dikkate alındığında % 40 yağlı ayçiçeğini en az 25 bin TL'ye satabilmeli, ancak dekar başına da bir kuraklık ödemesi alabilmeli. Kısacası 25 bin'den ayçiçeğini satıp Devletin de 5 bin TL kuraklık ve prim desteği üreticinin mağduriyetini giderebilir. Aksini düşünmek bile istemiyorum" diye konuştu.