25, 26 ve 27. Dönem Edirne Millletvekili Okan Gaytancıoğlu, yaptığı açıklamada bu enflasyon ve girdi artışları karşısında ayçiçeğinin taban fiyatının en az 20 TL olması gerektiğini belirtti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ayçiçeğinin yetiştirilmesinde dengesizliğin istenmeyen bir durum olduğunu kaydeden geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, ayçiçeğinin de mevsim normallerini istediğini ve bu durumdan gece gündüz ısı farklılıklarından etkilendiğini kaydetti.

Bu yıl mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların ayçiçeği verimine olumsuz etki yapacağının aşikar olduğunu kaydeden Gaytancıoğlu, "Ayçiçeği veriminin düşüşünden üreticilerimizin etkilenmemesi için bu yıl fiyat olarak en az 20 TL ve üzerinde belirlenmesi ve destekleme priminin de kg başına 50 kuruştan en az 3 TL'ye çıkartılması yerinde olacaktır" önerisinde bulundu.