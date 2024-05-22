Önceki dönem CHP Edirne Milletvekli Okan Gaytancıoğlu, geçen yıl buğdaya 8 lira 25 kuruş ve TMO'ya teslim edenlere 1 TL/kg olmak üzere toplam 9 lira 25 kuruş verildiğini belirterek, 1 yıllık enflasyon TÜİK'e göre %70 ise buğday fiyatı en az 15 TL olması gerektiğini belirterek buğday fiyatları ile ilgili bir açıklama yayınladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gaytancıoğlu bu yılki buğday taban fiyatının 11-12 TL olacağını duyduklarını belirterek, bu fiyatın kabul edilemez olduğunu ve çiftçiyi bitireceğini belirtti.

Gaytancıoğlu’nun açıklaması şöyle; “Temel gıda kaynağımız buğday. Hasat bekliyor, Çukurova’da hasat başladı. Fiyat çok düşük, tüccar 9.5-10 TL fiyat veriyor. Geçen sene hatırlayalım, 8 bin 250 TL, artı 1.000 TL’de olmak üzere 1 ton buğdayı 9.250 TL’ye aldılar. Kim aldı TMO aldı. Şimdi çaydan sonra çay fiyatından sonra herkes buğday fiyatına odaklandı. TMO bir açıklama yaptı, taahhütname ile buğdayı alacağını açıkladı. Ama fiyat ortada yok, herkes de bir fiyat beklentisi var. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Türkiye ortalamasını 10 TL 87 kuruş olarak açıkladı. Bu maliyet dekara da 320 kilogram verim olarak açıkladı. Buğday hesabı ne olmalı, çiftçinin beklentisi kilogram başına 15 TL. Bu fiyat bile çiftçi çok az bir karla bunu satmış olacak. Çünkü enflasyon % 70’in üzerinde. Bu hesapla gidersek, en az 16-16.5 TL verilmesi lazım. Çiftçinin beklentisi karşılanırsa bile çiftçi mutlu olacak. Ama duyuyoruz ki 11 TL civarında bir fiyat açıklanacak deniyor, bunu yaparlarsa bir daha üreticiyi bulamazlar. Üreticimiz çok zor koşullarda üretim yapıyor. 320 kilogram verim alıp 11 TL’ye bunu satarsa inanın Bağkur primini ödeyemez. Çünkü Türkiye’de bir çiftçi ailesinin ortalama 60 dekarı var. 320 kilgram hesabı ile çiftçi başına yaklaşık 20 ton yapar. Bu da yaklaşık 20 bin TL yapar, Bağkur primi 7.400 TL 12 ay ile çarparsak 90 bin TL yapar. Çiftçinin hesabı ile TMO’nun hesabı hükümetin hesabı tutmuyor. Çiftçimiz bir an önce ciddi bir açıklama bekliyor. TMO çıksın bizim iyi bir fiyat versin, verimlerde çok büyük dengesizlikler var. Bazı yerlerde pas hastalıklar var. Özellikle verimde düşüklükler var. O nedenle çiftçiyi korumamız lazım, ithalatı hiç düşünmeyelim. Çünkü geçen sene cumhuriyet tarihinin en yüksek ithalatı yapıldı. Çiftçimiz açıkçası fiyat bekliyor. Bu fiyat çiftçiye seneye de üretim yapmasını sağlayacak bir fiyat olmalı.”