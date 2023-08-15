25, 26 ve 27. dönem CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nin kapatılmasının yanlışlığı ile ilgili açıklamada bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP'den geçmiş dönem Edirne Milletvekilliği yapan Okan Gaytancıoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı'nın bu ülkenin yüz akı kurumlarından biri olduğunu anımsatarak, "DPT gibi her sektörü planlayan bir kurum ortadan kalktığı için gereksiz yerlere havaalanı yapılması gibi, ulaşım ve yatırım keşmekeşi ortaya çıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.

DPT, TÜRKİYE'DE ARTAN NÜFUSA KARŞI YATIRIMLARI ÇOK DOĞRU HESAPLIYORDU

Geçmişte DPT’nin Türkiye’nin yüz akı kurumlarında biri olduğunu hatırlatan Gaytancıoğlu, “AK Parti iktidarı ‘plana ne gerek var’ diyerek bu kurumu kapattı. Halbuki DPT, Türkiye'de artan nüfusa karşı yatırımları çok doğru hesaplıyordu. İşte DPT gibi her sektörü planlayan bir kurum ortadan kalktığı için gereksiz yerlere havaalanı yapılması gibi, ulaşım ve yatırım keşmekeşi ortaya çıkıyor. Tarımda da kaç milyon kişi için hangi ürünlerin ekilmesi konusunda plansızlık olduğu için de, bir yandan buğday için bile Rusya'ya muhtaç kalınıyor, diğer taraftan artan sebze, meyve fiyatları toplumu giderek kıskaçta tutuyor" dedi.

BU GİDİŞLE DEVLET HASTANELERİNDE DOKTOR BULUNAMAYACAK

Eğitimdeki fiziki yetersizliklerin nasıl gecekondu liseleri ve gecekondu üniversiteleri ile adeta diploma pazarlayan bir rant sistemi ile kapatılmaya çalışılıyorsa, sağlık sektöründeki benzer sorunların bir taraftan özel hastane rantiyesini yaygınlaştırdığını savunan Gaytancıoğlu, "Diğer taraftan da devasa fiziki yatırımlara rağmen sistemi kilitleyen doktor sıkıntısı giderek vahim bir hâl alıyor. Bir yandan ilaç ve tedavi giderlerini artırıyor, diğer yandan da personel sıkıntısı büyüyor. Bu gidişle Türkiye'nin birçok kentindeki devlet hastanelerinde poliklinik yapacak doktor bulunamayacak" yorumunu yaptı.