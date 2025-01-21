CHP Geçmiş Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, gübre kullanım döneminde yapılan fiyat artışlarını eleştirdi. Gaytancıoğlu, gübreye zammın çiftçinin belini büktüğünü kaydetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne önceki dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, üre gübresinin ton fiyatının kısa sürede 13-14 bin TL’den 17-18 bin TL’ye çıktığını vurgulayarak, bu zamların gıda enflasyonunu tetiklediğini belirtti.

Tarım sektörünü doğrudan etkileyen gübre zamlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Gaytancıoğlu, bölgede bir haftadır süren kar ve yağmur yağışlarının ardından birçok çiftçinin meteorolojik verileri dikkate alarak tarlasında gübre kullandığını ifade ederek, "Meteoroloji bizi yanıltmıyor ama zamlar da yanıltmıyor. Ne zaman gübre kullanılacak, o dönemde mutlaka fiyatlar artıyor" dedi.

Söz konusu fiyat artışlarının doğrudan tarımsal maliyetleri artırdığını belirten Gaytancıoğlu, "Sonunda gıda enflasyonuna sebep oluyor. Neden gıda enflasyonu olduğu soruluyorsa, cevap burada” dedi. Gübre fiyatlarındaki artışın, özellikle küçük ölçekli çiftçiler için büyük bir yük oluşturduğunu ifade eden Gaytancıoğlu, tarım sektöründe destek ve denetimin artırılması gerektiğine dikkat çekti.