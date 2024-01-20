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Geçmiş dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Türkiye’de emeklilik konusunda staj mağduriyeti yaşayanlara dikkat çekerek, bu mağduriyeti yaşayanların haklarının verilmesini istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne geçmiş dönemi Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, stajın işe başlamanın ilk aşaması olduğuna dikkati çekerek, stajyer olarak işe başlayanlar kıdemli işçilerle aynı riskleri taşıdığına vurgu yaptı.

Staj mağdurlarının sesi olan Gaytancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "15 yaşında onlara sigorta sicil numarası ve sigorta giriş kartı vererek bu sizin sigorta başlangıcınız deyip onları bir hayale mahkum ettiniz. Yıllar sonra ilk sigortalı işe başlamanız emekliliğinize sayılmıyor, siz işçi değil stajyersiniz, çalıştığınız süreler emekliliğinize sayılmayacak demek ne demek. Sigorta kartı yerine otobüs abonman kartı verseydiniz bari bir işe yarardı. Bu sorunu çözün yüz binlerce yurttaşımızı daha fazla mağdur etmeyin" çağrısında bulundu.