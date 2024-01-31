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Önceki Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, seçim öncesi ve bugünle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)

Önceki Dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında seçimler öncesi ve bugün ile ilgili kıyaslamada bulundu.

Gaytancıoğlu’nun yaptığı paylaşım şöyle;

6 AY ÖNCE;

Sandığa gittiğimizde mazot 19.40 Lira.

Bugün 41.5 TL(8)

Sandığa gittiğimizde dolar 18.20 Lira.

Bugün 30.40 Lira.(%72)

Sandığa gittiğinizde en düşük emekli maaşı 7.500 Lira

Bugün en düşük emekli maaşı 10.000 Lira.(%33)

Yani 9 gün de mazota 3 zam. Emekli işçi memur maaşını almadan parası eridi. Mazot zammı her şeye zam demek.

DURMAK YOK ZAMA DEVAM

Mazot zammı demek, nakliyat ücretleri ve tarla sürme gibi maliyetinin tamamının artması demek. Kısacası mazot zammı = elini dokunduğun tüm ürünlere zam gelmesi.