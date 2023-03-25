Gazeteciliğe 1967 yılında Ticaret Gazetesi’nde gazete dağıtıcısı olarak başlayan Cemil Çelik, Ticaret Gazetesi’nin Kurucusu Süha Sukuti Tükel’in teşvikiyle muhabirliğe geçti. 1979-1988 yılları arasında Rapor Gazetesi ve Yeni Ekonomi Gazetelerinde çalışan Cemil Çelik, sonra mesleğe başladığı yuvası olarak gördüğü Ticaret Gazetesi’ne geri döndü. Ticaret Gazetesi’nde borsa ve tarım muhabiri olarak uzun yıllar çalışan Cemil Çelik 2008 yılında mesleği bıraktı. Nadire Çelik ile evli olan Cemil Çelik’in 3 çocuğu bir torunu vardı.

Cemil Çelik’in 55 yıllık meslek hayatı boyunca çalıştığı meslektaşları ve haber kaynaklarıyla çok iyi dostluklar kurduğunu, örnek bir aile babası olduğunu aktaran Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Murat Demircan, “Gerçek bir basın emekçisi ve dünya iyisi bir büyüğümüzü kaybettik. Üzüntümüzü tarif edecek sözleri bulamıyoruz. İzmir basınında örnek bir insandı. Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubemizin kurucularından ve dernekteki kendinden sonraki kuşaklara tecrübelerini aktaran bir ağabeyimizdi. Allah rahmet eylesin, kendisini cennete yolcu ediyoruz” diye konuştu.

Gazeteci Cemil Çelik’in cenazesi, 26 Mart 2023 Pazar günü öğle namazını müteakip Balçova Uğur Camii’nden kaldırılacak.