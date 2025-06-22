Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanına suikast” ve “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamalarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mahkeme, kararına gerekçe olarak Altaylı’nın kaçma ve saklanma ihtimalini gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Fatih Altaylı, 22 Haziran 2025 tarihinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesinin ardından “Cumhurbaşkanına suikast” (TCK 310/2) ve “Cumhurbaşkanını tehdit” (TCK 106/1) suçlamalarıyla tutuklandı. Savcılık, Altaylı’nın bir programda sarf ettiği sözleri bu suçlara delil olarak değerlendirdi.

Sulh Ceza Hâkimliği, tutuklama kararını, Altaylı’nın kaçma ve saklanma ihtimalini gerekçe göstererek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

https://twitter.com/ozgurcelikchp/status/1936788307410624697

Çelik paylaşımında, "Gazeteci Fatih Altaylı'yı tutuklayarak hepimize gözdağı vermek istediklerini biliyoruz. Halka, korku dışında vaadi kalmayan bir iktidar ömrünü doldurmuştur. Bu kör karanlık geride kaldığında, zindanlarda geçirilen her gün, dürüst insanların onur madalyası olacak. Yaşasın özgür basın. Yaşasın özgür Türkiye Cumhuriyeti" ifadelerini kullandı.

Tutuklama kararı, kamuoyunda ifade özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi