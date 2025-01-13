Gazeteci, yazar ve şair Mustafa Özke, Çukurova Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Konferans Serileri kapsamında ‘Edebiyat ve Gazetecilik’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bilge Karga Göllü’nün düzenlediği etkinlikte Fakülte Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karakılçık ve Doç. Dr. Bedri Aydoğan da örnek bir ev sahipliği yaptılar. Konferansta konuşan Özke, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlarken, mesleki tecrübelerini de üniversitelilerle paylaştı.

ESERLERİNİ SESLENDİRDİLER

Konferansta Gazeteci Özke’nin, ‘Sobe’ adlı şiirini Doç. Dr. Bilge Karga Göllü, ‘Acı Verir Dönüş Yolculukları’ adlı şiirini yazar Deray Yurdakul, ‘Çatırya’ adlı şiirini Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Sıla Toker, ‘Ağır Acı’, ‘Bir Sana Hasretim Yar’ ve ‘Canevi’ adlı şiirlerini de aynı bölüm öğrencisi Bahar Işık okudu.

Metin yazarlığını yaptığı ‘Büyüksaat’ten Taşköprü’ye’ kısa filmi ile ‘Cumhuriyet Çocukları’ adlı belgeselin fragmanlarını yönetmen Zafer Özgentürk ile birlikte anlatan gazeteci Mustafa Özke, farklı sanatçılar tarafından seslendirilen ‘Kum Kamyonları’, ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ ve ‘İğne Oyası’ gibi öyküleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Konferansta, ‘Akdeniz Akşamları’nın efsane ismi Serhan Kelleözü tarafından bestelenen ve sözleri gazeteci Mustafa Özke’ye ait ‘Var mı İstanbul Kadar?” ile Ankara’dan Fikret İflazi ve Songül İflazi tarafından bestelenen ‘Aşk Yelkeni’ adlı şarkılar da seslendirildi.

ADANMIŞ BİR HAYATI GÖSTERDİ

Teşekkür belgesi töreninde konuşan Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ, “Mustafa Bey’i dinlerken ben şurada okudum, şöyle yaptım, böyle koşturdum. Şurada şu eğitimi aldım, burada bu eğitimi aldım, gibi bir cümle duydunuz mu? Hayır. İşte, adanmış bir hayatın neler yapabileceğini gösterdi bizlere. Bir mesleğe kendinizi adapte ettiğinizde ve o mesleği yaşatmak istediğinizde yapabileceklerinizin neler olduğunu gösterdi. Bu yüzden çok teşekkür ediyorum. İlk okunan Çatırya şiirinde bir şekilde kendimi bulduğum için çok duygulandım, gözlerimi yaşarttı. Bundan sonraki yaşamında kendisine başarılar diliyorum” dedi.

KONFERANSA İLGİ BÜYÜKTÜ

Konferansa Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Vekili Sefa Saygıdeğer, CHP Adana eski milletvekili Hulusi Güvel, Emekli Hava Trafik Baş Kontrolörü ve RAPCON Komutanı Özel Gültekin, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ve yönetim kurulu üyeleri, Çevre Mühendisleri Odası Kurucu Başkanı Kenan Doğan, Adana Çiçekçiler Odası Başkan Vekili Mehmet Acar ile kardeşi Murat Acar, Seyhanspor Yönetim Kurulu üyeleri, Akkapıspor Kulübü Başkanı Erdem Barış Yönetim Kurulu üyeleri, iş insanı Muhammet Erginkara, ünlü ressam Murat Dikel, MKA Sports Kulübü ve Başkanı Murat Koçak ve Yönetim Kurulu üyeleri, yönetmen Zafer Özgentürk, yazarlar Saba Kırer, Duran Aydın, Kubilay Altuntaş, Muzaffer Kolik, Halil İbrahim Erdal ve kameraman Yücel Bayluk ile çok sayıda öğrenci katıldı.