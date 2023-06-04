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İletişim Başkanlığı'nın aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barlas'ın eşi Canan Barlas ile oğlu Cemil Barlas'a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine katıldı. İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen gazeteci yazar Mehmet Barlas'ın cenaze törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte geldi.

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