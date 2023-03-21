Bursa'da gazeteci yazar Özge Demir düzenlediği basın toplantısıyla CHP Bursa Milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Partisinin Gemlik İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamasında Demir, kendini şu ifadelerle tanıttı:"9 bin 118 kadın cinayeti ben yaşarken oldu. 10 yaşındaydım henüz 13 yaşındaki sınıf arkadaşım 14 üne basınca evlendirildiğinde. Ve 17 yaşındaydım intihar eden komşu kızını öldürenin kocası olduğunu öğrendiğimde. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi bitirdim 2000li yıllarda, insanlar taraflara bölünmüştü çoktan adaletsizlik ile tanıştığımda. Herkes kendi yaşadığından muzdaripti; herkesin derdine ortak olmak isteyendim siyaset ile yürümek istediğimde. 20'de de ben vardım 21'de de. Hesaptaki açığı bilenlerdendim; eksiği tamamlamaya baş koyanlardan olmak istedim. ‘Irkımız, dinimiz, mezheplerimiz farkı yok, tek fark isimlerimiz olmalıydı’ söylemleri ile çıktım ekranlara... Türkiyeliyim ben Bursa memleketim; kendi insanım ile birlikte büyüdüm, aynı okullarda aynı sıraları paylaştım. Taleplerim ve beklentilerim vardı herkes gibi; eşitlik istedim, kadınlara özgürlük, şiddetsiz hayat ve daha insanca yaşamak için bir sürü şey. Susturulduk kısmen, engeller bizi aştı çoğu zaman ve gücümüzün halk olmak kadar olduğu anlatıldı her zaman. Şimdi halkın gücünü yeniden tanımlamak zamanı dedim".

Eşitsizliklerin, kadınların, hakkı yenmişlerin, rant uğruna kirletilmiş ilçelerin, turizmden uzaklaştırılan sahillerin ve temsil edilememiş olanların sesi olmak olduğunu belirten Demir, sözlerini, "Ben Özge Demir. Halkın yaşındayım, altı oktur ilkelerim ve yol rehberim. Atatürk sevdalısı ve Cumhuriyet’in neferiyim" diyerek tamamladı.