Geçtiğimiz günlerde ikinci kitabı Eskimeyen Yazılar’ı okuyucuları ile buluşturan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, Niğde Kitap Fuarı kapsamında 6 Kasım'da kitaplarını imzalayacak.KOCAELİ (İGFA) - Niğde Belediyesi'nce organizasyonu yapılan 7. Kitap Fuarı'na çok sayıda yazar-sanatçı ve düşünürün yanı sıra Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan da katılacak.

Geçtiğimiz yıllarda ANAYURT Yayınları'ndan çıkan ve ikinci baskısını yapan “Köşedeki Hayat” adlı kitabından sonra “Eskimeyen Yazılar” isimli kitabını da okuyucuları ile buluşturan Gazeteci-Yazar Yüksel Ercan, 6 Kasım Çarşamba günü 16.00-17.00 saatleri arasında iki kitabını da okuyucuları için imzalayacak ve Medya üzerine söyleşi yapacak.

1 Kasım-10 Kasım tarihleri arasında devam edecek Niğde Kitap Fuarı’na yazar, şair, gazeteci, akademisyen, yerel yönetici ve yayınevinin katılması planlanıyor.

Niğde 7. Kitap fuarına gazeteci-yazar Yüksel Ercan'ın yanı sıra Vehbi Vakkasoğlu, Mandıra Filozofu Müfit Can Saçıntı, Sedat Çağlar, Cem Arslan, Dilek Cesur, Doç.Dr.Gökçen Çatlı, Sertaç Abi, Işıl Işık, Haluk Öztekin, Mehmet Ali Bulut, Mehmet Baş, Cihat Yaycı, Fikret Eroğlu, Aydan Şener, Mehmet Ali Çatal, Merve Gülcemal, Ali Ekber Yıldırım gibi isimlerin de katılması bekleniyor.

Niğde Kitap Fuarı 1 Kasım 2024 Cuma günü Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda (Eski Valilik yerleşkesi) Fuar Alanı’nda açılış töreni ile başlayacak.