18 Temmuz tarihinde yapılan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Olağanüstü Genel Kurulu ile yeni başkan seçilen Hakan Çakır ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mustafa Kayıkcı ile Düzce Kahveciler ve Otelciler Esnaf Odası Başkanı Osman Ataseven ve yönetimi Düzce Gazeteciler Cemiyeti binasında 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu sonrasında seçimi kazanan Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret yakın zamanda kaybedilen merhum Başkan Cihat Tutkun’a dua edilerek başladı.

Heyet yeni seçilen Başkan Hakan Çakır ve yönetimini tebrik etti.

Yeni yönetimin gerçekleştirmeyi planladığı programlar ve faaliyetlerin konuşulduğu ziyaret fotoğraf çekimi ile son buldu.